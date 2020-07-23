20 محطة رئيسية توقف فيها مجلس الشيوخ "الشورى- سابقا" على مدار 153 عاما

على مدى أكثر من 153 عاماً شهدت الحياة البرلمانية في مصر مراحل متعددة، تم خلالها ارساء معنى الدولة الدستورية البرلمانية متعددة المؤسسات، وهو الأمر الذي سبقت اليه مصر دول العالم القديم والحديث.. ومن اهم مظاهر الحياة النيابية فى مصر على مدار تاريخها النيابي، مجلس الشورى.. والذي يعتبر الجناح الثاني للمؤسسة التشريعية المصرية، ومنذ عام 1866 عندما أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وحتى استفتاء 2019 على التعديلات التى جرت على الدستور المصرى والتي من خلالها سيتم اجراء اول انتخابات لمجلس الشورى عقب ثورة 30 يونيو كما كان متوقعا فى 2020.. نسرد فى السطور التالية اهم محطات مجلس الشورى.

تعديلات 2019 اعادت مجلس الشيوخ للحياة.. وانتخاب اعضائه الجدد خلال ايام

• 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه، ولقد كان هذا المجلس في بدايته استشاريا.

• 1883 وتحديدا فى الاول من مايو وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا يقوم الخديوي بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين.

• 1923 مع اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى 19 أبريل تم انتخاب مجلس الشيوخ وكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين، ثم ارتفع إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا، ثم تم زيادة اعضاءه للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين .

• 1928 صدر الأمر الملكي رقم (46) في 19يوليو في عهد وزارة محمد محمود باشا بحل مجلسي النواب والشيوخ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون.

• 1929 تم الغاء الأمر الملكي السابق في 31-أكتوبر ،ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي.

• 1930 وتحديدا فى 11-يناير تم دعوة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ للانعقاد بعد اجراء الانتخابات... وفى 22 أكتوبر من نفس العام تم الغاء دستور 1923 واعلان دستور 1930 والذى نص على ان يكون عدد اعضاء مجلس الشيوخ 100 عضو يعين الملك منهم 60 ويتم انتخاب 40 عضوا .

• 1934 صدر الأمر الملكي رقم 27-لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي النواب والشيوخ.

• 1935 وتحديدا فى 19-ديسمبر صدر الأمر الملكي رقم 142-بإعادة العمل بدستور عام 1923، واعادة البرلمان بغرفتيه مرة أخرى.

• 1952 تم حل البرلمان بغرفتيه عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952، وأعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يعالج الدستور الذي تم إلغاؤه.

• 1979 وتحديدا فى شهر إبريل وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى.

• 1980 وافق الشعب على تعديل الدستور فى 22-مايو وتم اضافة باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980... وتولى رئاسته صبحي عبد الحكيم الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة

• 1986 تولى على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق رئاسة مجلس الشورى، من 9-نوفمبر 1986، عقب تركه لمنصب رئيس الوزراء حتى عام 1989.

• 1989 تولى د. مصطفى كمال حلمى رئاسة مجلس الشورى حتى يونيو عام 2004.

• 2004 تولى الامين العام السابق للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف رئاسة مجلس الشورى.

• 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر المنشأ في القرن التاسع عشر والذي يشغله مجلس الشورى وأتى الحريق على المبنى بأكمله، وتم إعادة اعماره وترميميه.

•2011 تم حل مجلس الشورى فى اعقاب اندلاع احداث 25 يناير 2011 .

• 2012 تم اجراء انتخابات مجلس الشورى فى عهد حكم جماعة الاخوان الارهابية لمصر وتم انتخاب د. احمد فهمى صهر الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى رئيسا للمجلس.

• 2013 تم حل مجلس الشورى عقب قيام ثورة 30 يونيو.

• 2014 تم الاستفتاء على دستور 2014 والغاء مجلس الشورى.

• 2019 تم الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 والتي كان من بينها عودة مجلس الشورى مرة أخرى.