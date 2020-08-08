جون طلعت يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشورى

وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعوة للمواطنين، ولأبناء دائرته من أهالي شبرا، إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يبدأ تصويت المصريين فيها بالخارج غداً الأحد والاثنين، والداخل يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وأكد النائب في بيان صحفي له اليوم، أن مجلس الشيوخ وهو الغرفة التشريعية الثانية التي أعادتها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب المصري في 2019، يمثل أهمية كبيرة في إثراء الحياة السياسية، لما سيضمه هذا المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة.

وشدد جون طلعت، على أهمية أن ترتكز المشاركة في الانتخابات على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب والذي يحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.

وقال النائب: ننتظر عرسًا ديمقراطيًا يشارك فيه كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في مجلس الشيوخ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.