تأخر فتح لجنة بأسيوط يثير استياء الناخبين

تأخر موعد فتح عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، منها لجنة رقم 536 بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، نتيحة تأخر القاضي المكلف بالإشراف على اللجنة عن الوصول، ما أثار استياء الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

كانت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، فتحت أبوابها منذ قليل في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ مليوني و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.