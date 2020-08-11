فيديو وصور.. وزير قطاع الأعمال يصوت بـ"الشيوخ" في التجمع الخامس

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم، داخل لجنته بمدرسة سيزا نبراوي بمنطقة التجمع الخامس، في أول أيام الاقتراع بالداخل.

وتبدأ اليوم عملية الإدلاء بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء.

وحثّ المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً في بيان صحافي أمس: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممارسة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".