توافد الناخبين على لجان كفر الشيخ للإدلاء باصواتهم في الشيوخ 

بدأ الناخبون في محافظة كفر الشيخ، في التوافد على اللجان الانتخابية المختلفة، وذلك عقب انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث ظهر الناخبون أمام اللجان وجرى توزيع "الكمامات" على من لم يرتدي الكمامة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخباً، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، بينما هناك 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.