ليبيا تسجل 388 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، أنه جرى تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 14 حالة تماثلت للشفاء.

وأضاف المركز، في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أنه استلم 2345 عينة، جاءت نتائج 1957 سلبية، بينما تأكد إصابة 388 عينة، منها 196 لحالات جديدة، و192 لمخالطين، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في ليبيا إلى 5929 حالة.