وزير الشباب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالشروق

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصوته قبل قليل، بلجنة مدرسة الطبري، بمدينة الشروق.

وأشاد الوزير خلال إدلائه بصوته، بحسن التنظيم، والمناخ المصاحب لعملية الاقتراع، وقال إن الوزارة شاركت في تحفيز الناخبين على المشاركة، خاصة من خلال مراكز الشباب، حيث استعانت الوزارة بالدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق، وعدد من الخبراء والمتخصصين من أساتذة العلوم السياسية، لتعريف الشباب بأهمية المشاركة، في بناء الوطن، والعمل على رفعته.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.