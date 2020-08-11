مجلس الدولة يشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوي القضاة بانتخابات الشيوخ

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة: إن المجلس شكل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المصدر، أن الغرفة ستتلقي كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل وتغطية كافة الأضرار التي قد تصيب القضاة إبان الانتقالات أو تسيير العملية الانتخابية.

يذكر أن عملية الإقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ بدأت اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا، وهي عملية تصويت المصريين بالداخل، وتستمر على مدار يومين حتى غد الأربعاء، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.