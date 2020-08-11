تزايد الإقبال على لجنة مدرسة شبرا الصناعية من السيدات وكبار السن

تزايدت أعداد الناخبين بلجان مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات، خاصة من السيدات وكبار السن الذين حضروا إلى اللجان وبعضهم يحمل علم مصر ووقفوا في طابور أمام اللجنة في انتظار الدخول للتصويت.

وحرصت قوات الأمن أمام اللجان على تنظيم عملية الدخول وعدم السماح بتكدس الناخبين أمام الأبواب أو داخل اللجان، والتأكد من معرفة كشوف الناخبين والأرقام قبل الدخول.

وينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.