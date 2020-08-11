تأخر فتح لجنة مدرسة الظاهر الثانوية في الشرابية بانتخابات مجلس الشيوخ

تأخر فتح لجنة مدرسة الظاهر الثانوية العسكرية بنين، في منطقة الشرابية، التابعة لدائرة القاهرة، أمام الناخبين، والتي كان من المقرر فتحها في تمام التاسعة صباحا.

واصطف الناخبون أمام بوابة المدرسة في طابور، انتظارا لفتح اللجنة وبدء عملية الاقتراع، في أول ايام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.