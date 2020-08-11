أتوبيسات مكشوفة تجوب وسط القاهرة لحث الناخبين على المشاركة

في مظهر احتفالي بانطلاق تصويت الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، جابت مجموعة من الأتوبيسات المكشوفة ميدان التحرير ومنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وتبث الأتوبيسات المكشوفة التي تجوب شوارع دائرة محافظة القاهرة الأغاني الوطنية تحت شعار "انزل شارك"، وتفاعل معها المارة الذين أطلقوا أبواق السيارات احتفالًا بالمارثون الانتخابي.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء.

وتتصدر القاهرة قمة الدوائر الانتخابية الأكثر فى عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافساً يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.