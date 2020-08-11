صور.. إقبال كثيف للتصويت في الوادي الجديد والسيدات يتصدرن المشهد

شهدت لجان الانتخاب في الساعات الأولي من فتح أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين في الوادي الجديد، إقبالًا كثيفًا من الناخبين خاصة السيدات وكبار السن.

وشهدت بعض لجان الانتخابات إقباًلا متوسطا من المواطنين في أول ساعة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، ووصل القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة ولم يجري رصد أي تأخر في فتح بعض اللجان وسط توافر المعاونين وتوفير صناديق وبطاقات الاقتراع.

في المقابل تشهد المقار الانتخابية تشديدات أمنية بجانب فرض طوق أمني حول لجان الانتخاب ومنع مرور السيارات أمام مقار اللجان لسهولة عملية التصويت وضمان التأمين الكامل لجان.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب.

وأتاحت الهيئة للمواطنين الاستعلام على وجود اسم الناخب ضمن قاعدة بيانات الناخبين من عدمه عبر موقعها الرسمي، أو من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، أو بالاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

ويوجد بمحافظة الوادي الجديد ٦٠ لجنة عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد، تستقبل 177714 ناخب وناخبة بينما عدد اللجان بمركز الخارجة ١٩ لجنة وعدد الناخبين ٦٦٤٢١ ناخب وناخبة بمركز الخارجة وقراه ، فيما يصل عدد اللجان في مركز الداخلة إلى ٢٣ لجنة وعدد الناخبين ٦٥٨٨٢ ناخب وناخبة، فيما يصل عدد اللجان في مركز بلاط٧ لجان وعدد الناخبين ٩٩٣٥ ناخب وناخبة وفي مركز الفرافرة ٧ لجان عدد الناخبين ٢٥٤٨٣ مركز باريس ٤ لجان عدد الناخبين ٩٩٨٣ ناخب وناخبة.