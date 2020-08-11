صور.. انتظام الخدمات الأمنية أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة

بدأ انتظام الخدمات الأمنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة، كما أكدت مديرية أمن القاهرة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من 3، تطهير، وتباعد، وذلك من خلال توفير جميع المستلزمات الطبية للناخبين أمام اللجان.

كانت القاهرة شهدت انتشارا للقوات الأمنية في محيط اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وقامت القوات بتعقيم اللجان ونشر الخدمات الأمنية في ميادين وشوارع العاصمة.

وتشهد البلاد اليوم وغدا انتخابات مجلس الشيوخ 2020.