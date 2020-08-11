صور.. توافد على اللجان الانتخابية بالأقصر للتصويت بـ"الشيوخ"

تشهد لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر، توافد الناخبين للتصويت بمختلف دوائر المحافظة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكثفت قوات الأمن بالمحافظة من تواجدها بالشوارع والميادين وأمام اللجان الانتخابية، كما تم وضع الحواجز المرورية أمام اللجان، لتنظيم عملية الدخول، مع توفير كراسي متحركة لكبار السن، ومظلات للوقاية من أشعة الشمس.

ويتنافس في الأقصر 25 مرشحاً، كما تضم المحافظة 171 مركزًا انتخابيًا، و195 لجنة فرعية على مستوى المراكز السبعة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.