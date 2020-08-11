الجيش الإيراني يكشف معدل إصابات كورونا في صفوفه

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنّ نسبة الإصابة في صفوف القوات المسلحة بفيروس كورونا المستجد أقل من المعدل العام في البلاد.

وقال اللواء باقري، في تصريح صحفي على هامش اجتماع مقر "الإمام الرضا" الصحي والعلاجي التابع للقوات المسلحة، إنّ مقر الإمام الرضا الصحي العلاجي يواصل نشاطه منذ أكثر من 5 أشهر في الأركان العامة والقوات المسلحة كلها، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "ما زلنا نستقبل في مستشفيات القوات المسلحة المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهناك في الوقت الحاضر نحو 650 مريضا راقدا بها، وقد بلغ عدد الذين رقدوا في هذه المستشفيات حتى الآن 20 الفا"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أنّ "الأنشطة العلمية والبحثية للقوات المسلحة ما زالت جارية ومن بين أكثر من 100 مشروع تمت المصادقة على 18 منها ونقوم بدعمها"، مضيفا أنّ "هذه المشاريع يجري تنفيذها الآن في مختلف المجالات منها الأدوية واللقاح".

وتابع رئيس الأركان العامة، أنّه "تم خلال الاجتماع بحث وتقييم كيفية مواصلة مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة أنشطتها وكيفية استمرار مختلف المهمات الدفاعية والأمنية والتمارين والمناورات، ومن ثم اتخذت القرارات اللازمة في هذا المجال".

وأكد اللواء باقري أنّ "جميع التدريبات في القوات المسلحة جارية ولن تتعطل"، مضيفا أنّ "نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف القوات المسلحة أقل من المعدل العام في البلاد والسبب في ذلك يعود لإجراءات الوقاية اللازمة التي ستستمر على هذا المنوال".

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفاة 189 مصابا بفيروس كورونا، وأكثر من 2000 إصابة، وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أمس الاثنين، إنّ "إجمالي الوفيات بوباء كوفيد -19 يبلغ 18616 (بزيادة 189 وفاة) وإجمالي الإصابات 328844 (بزيادة 2132 حالة). وكشفت عن أنّ عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 3882.