نائب: صوتك أمانة.. والمشاركة في انتخابات الشيوخ مش هتاخد نص ساعة

قال علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا كأحزاب نتنافس ليكون هناك مرشحين وناخبين ونواب يساندون الوطن ومؤسسات الدولة حتى تتقدم مصر للأمام، موضحا أنّ تعديلات عام 2019 بعد دستور 2014 أقرت بوجود الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ" بعدد 300 شخص وانتخابهم عن طريق 100 فردي، و100 قائمة، و 100 عن طريق التعيين ومقسمين لـ4 دوائر للقوائم و27 دائرة بالنسبة للمحافظات.

وأضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّه يوجد أمامنا تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأنّنا اكتشفنا أننا نحتاج لغرفة ثانية لزيادة التمكين وسماع الكثير من الأصوات والاتجاهات السياسية والشرائح المختلفة.

وأكد أنّ مجلس الشيوخ سيكون له دور سواء في التعديلات الدستورية، الخطط الاقتصادية للدولة، مطالبا المواطن والناخب المصري الواعي بالتصويت لأن صوته أمانة ومشاركته اليوم في "انتخابات مجلس الشيوخ" تؤكد شرعية الدولة ومساندة المؤسسات، متابعا: "التصويت لن يستغرق نصف ساعة، واعط صوتك لمن يستحق ويكون لديه القدرة على التشريع والرقابة وممارسة العمل البرلماني بشكل صحيح أمام الجميع".

وتابع أنّه عندما أصدرنا قانون مجلس الشيوخ جاء مكملا للدستور الذي أقسمنا على احترامه، لتكون هناك دولة مؤسسات مكتملة، ووجودنا اليوم يؤكد أننا نسير بخطي ثابتة للأمام، رغم التحديات الموجودة من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ نسب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هذه المرة ستختلف عن نسب التصويت في مجلس الشوري الذي كان أيام حكم الجماعة الإرهابية.