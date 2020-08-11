بكمامة وجهاز حرارة.. "منى" ممرضة تساعد ناخبي البحوث على الالتزام بتدابير كورونا

بملابس التمريض الخاصة بها ذات اللون الأبيض، حضرت الممرضة منى محمد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالمركز القومي للبحوث بالدقي المكلفة بها كمراقب صحي من وزارة الصحة مبكرًا مع دقات التاسعة صباحًا لأداء مهامها مع الناخبين الوافدين للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

المراقبة الصحية "منى"، التي تعمل ممرضة بإدارة الدقي الصحية، تتولى متابعة أي شكوى عارضة لأحد الناخبين أو المشرفين على عملية التصويت، وبحسب تصريحاتها لـ"الوطن" في حال رصد أي شكوى عارضة يتمّ رصدها وتبليغ الإدارة الصحية بها وتحويلها لتلقي العلاج اللازم.

جهاز لقياس درجة الحرارة حضرت به المراقبة الصحية إلى مقر اللجنة الانتخابية للقيام بدورها في تنفيذ الاجراءات الاحترازية بين الناخبين الوافدين للتصويت تنفيذًا لدورها المكلفة به من وزارة الصحة.