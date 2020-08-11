رئيس الوزراء: "الشيوخ" سيتكامل مع "النواب" لإثراء الحياة السياسية بمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الشيوخ سيتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الحادي عشر بمدينة الشيخ زايد منذ قليل.

وأضاف "مدبولي"، أن الاستحقاق الدستوري يُسهم في إيجاد "غرفة ثانية للتشريع"، هي مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن "المجلس" سيضم تمثيلاً كاملاً للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم "القاعدة الديمقراطية".

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.