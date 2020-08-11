وزير البترول يدلي بصوته في الانتخابات بلجنة ماسبيرو: اختاروا من يمثلكم

أدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصوته في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" بلجنة انتخابات ماسبيرو.

وأوضح الملا، عقب الإدلاء بصوته، حرصه الكامل على المشاركة في هذا الحدث الذي يمثل إثراءً للحياة النيابية، مشيراً إلى أنَّ مصر تسير قدماً في استكمال بناء مؤسساتها السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما تفعله دول العالم.

وتابع: "يوفر مجلس الشيوخ الخبرات والكفاءات اللازمة من كل التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأى فيها، مما يخفف بدوره العبء عن كاهل مجلس النواب، وهو ما يسهم إيجاباً في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة واستكمال النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في ظل النقلة النوعية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ودعا وزير البترول، جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات على مدار اليومين المخصصين للاقتراع واختيار من يمثلهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنَّ قطاع البترول وفر كل التسهيلات اللازمة لمشاركة العاملين.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.