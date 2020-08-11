نتفلكس تعرض فيلم Elizabeth: The Golden Age لكيت بلانشيت.. في سبتمبر

تعرض نتفلكس فيلم Elizabeth: The Golden Age عبر منصتها، في 4 من سبتمبر المقبل.

الفيلم من بطولة الممثلة الحاصلة على جائزتي أوسكار، كيت بلانشيت، وكليف أوين وجيفري راش.

و Elizabeth: The Golden Age من إخراج Shekhar Kapur، وتأليف وليام نيكلسون ومايكل هيرست.

عرض الفيلم لأول مرة في 12 أكتوبر 2007، وتكلفة إنتاجه 55 مليون دولار، بينما تخطت أرباحه الـ 75 مليون دولار، ومدة الفيلم ساعة و54 دقيقة وتقييمه 6.8 على موقع IMDB.

وترشح الفيلم لـ 4 جوائز بافتا، كما ترشح مرة واحدة لجولدن جلوب، وترشح مرتان لأوسكار، وحصد منها واحدة.

وكيت بلانشيت ممثلة أسترالية ولدت 14 مايو 1969، وتمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا من الأعمال السينمائية التي شاركت فيها كممثلة وتخطت الـ78 عملًا فنيًا.

وترشحت كيت لجائزة الأوسكار 7 مرات، وفازت بها مرتين، كما فازت بالجولدن جلوب 3 مرات طوال مسيرتها الفنية.