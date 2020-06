في يوم ميلادها.. تعرف على تاريخ الأسطورة ميريل ستريب

وجودها في أي فيلم يعطى انطباعاً لجماهيره بأنه ذو قيمة، فالنجمة ميريل ستريت لها العديد من الإنجازات وتركت كبير الأثر على صناعة السينما والكثير مما قدمته بات "أيقونة"، واعتبرت من قبل العديد من النقاد أعظم ممثلة، بحسب ما ذكره موقع السينما IMDB.

ولدت ميريل ستريت يوم 22 يونيو 1949، بولاية نيوجيرسي، وأول عمل شاركت فيه كان عام 1976، وظهرت بصوتها في فيلم الأنيمشن "Everybody Rides the Carousel"، ثم ظهرت في الفيلم التلفزيوني "The Deadliest Season"، وبعدها شاركت في فيلم "Julia".. لتنطلق بعدها في أفلام مميزة لا تنسى.. وتخطت الـ 80 عملا.

ميريل ستريب التي تكمل اليوم عامها الـ 71، ترشحت لجائزة أوسكار، 21 مرة وهو رقم قياسي، كما أنها حصدتها 3 مرات.. أولها عام 1979 من خلال دورها المساعد في فيلم "Kramer vs. Kramer"، وهو من إخراج روبرت بينتون، وشارك داستن هوفمان في البطولة.

وثاني جائزة أوسكار لميريل، كانت عام 1983 عن دورها الرئيسي في فيلم "Sophie's Choice"، وهو من إخراج Alan J. Pakula، وحصدت الأوسكار الثالثة لها عام 2012 عن دورها الرئيسي في فيلم "The Iron Lady" والذي أخرجه Phyllida Lloyd.

وترشحت ميريل ستريب لعدد 32 جائزة جولدن جلوب، وحصدتها 8 مرات بالإضافة إلى تكريمها بجائزة Cecil B. DeMille من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية. وترشحت لـ 11 جائزة بافتا وحصدتها ملاتين، بالإضافة إلى المئات من الترشيحات الأخرى.

ومن أشهر أفلام النجمة صاحب الرقم القياسي من الجوائز والترشيحات The Deer Hunter ، Out of Africa، Music of the Heart، ماما ميا، Adaptation.، Florence Foster Jenkins وغيرها.