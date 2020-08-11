وزير التعليم الأسبق يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ": قول رأيك بصراحة

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن القيادة السياسية أصرت على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "هناك إصرار شديد على استكمال الدولة المدنية الحديثة، وهذه يتم بمشاركتنا".

جاء ذلك خلال إدلاء وزير التربية والتعليم الأسبق، اليوم، بصوته في الانتخابات في لجنة مدرسة محمد عبده بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأضاف الشربيني، في تصريح، "شاركت في مناقشة التعديلات الدستورية 2019، وأعيد مجلس الشورى الذي ألغي في دستور 2014 بمسمى آخر ووظائف محددة باسم مجلس الشيوخ، بهدف توسيع دور المشاركة السياسية".

ودعا وزير التربية والتعليم الأسبق، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، قائلا: "قول رأيك بصراحة".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.