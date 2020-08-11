أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبا وطنيا وحق دستوري لكل أطياف الشعب المصري، مشيرةً إلى أن المجلس الجديد سيسهم في دعم استقرار الحياة السياسية والنيابية في مصر.

نيفين جامع: المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحق دستوري لكل أطياف الشعب المصري

وقالت الوزيرة في تصريحات لوسائل الإعلام خلال أدلائها بصوتها صباح اليوم بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل رسالة هامة للعالم حيث تعكس أمن واستقرار الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن المجلس الجديد سيسهم في إثراء الحياة النيابية وتعميق التجربة السياسية في مصر.

وأضافت جامع أن مشاركة الشعب المصري في هذا الحدث القومي يعكس وعي الشعب وحرصه على مساندة الدولة المصرية في رسم المستقبل واستكمال مشوار البناء والتنمية، مشيرةً إلى أن مجلس الشيوخ الجديد سيقوم بدور فاعل في تطوير البنية التشريعية الاقتصادية وهو ما سينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.