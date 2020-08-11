نائب محافظ كفرالشيخ يطلق برنامج " ديواني كفء " بالأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالديوان العام

تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة وتطوير أدائهم الوظيفي عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، لقاء مع 20 مرشح للتدريب من مختلف إدارات الديوان العام ببرنامج" ديواني كفئ" بالأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من 15 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2020م، لرفع كفائتهم المهنية والوظيفية، والذي يتم تنفيذه لأول مرة في المحافظة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج سيحقق استفاده كبيرة للمتدربين في هذا الصرح الكبير، مطالباً الالتزام بمعايير الأكاديمية الوطنية للتدريب لكونهم سفراء للمحافظة للخروج بأفضل النتائج، مشيراً إلي أن الأكاديمية تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتُعد صرحًا قوياً وبوابة التأهيل للقيادات الشابة.

وأكد كريم السماحي، مدير ادارة التدريب الإداري بالمحافظة، أن المرشحين تم اختيارهم بعناية ووفقاً لتقييمات مهنية ومقابلات شخصية ومتابعة ادائهم الوظيفي بمختلف الإدارات قبل الموافقة على ترشيحهم للبرنامج ضمانا لاختيار أفضل العناصر الوظيفية و إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مؤكداً ان فرصة تنفيذ برامج تدريبية مماثلة ستكون متاحة لجميع العاملين بالمحافظة مستقبلاً.