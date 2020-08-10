تعافي 73 موظفا بالسكة الحديد ومترو الأنفاق من فيروس كورونا

أكد مصدر في المركز الطبي التابع للسكة الحديد، أنّ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بين العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق وصل إلى 73 موظفا، مشيرا إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا تعرض 93 موظفا بالمرفقين للإصابة بالفيروس، حيث توفى نحو 10 موظفين ما بين سائقين وصرافين تذاكر ورئيس هيئة السكة الحديد السابق، وما زال هناك 10 موظفين يواصلون العلاج، موضحا أن العديد من الموظفين المتعافين عادوا إلى عملهم مرة آخرى والبعض الآخر سيعودون للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تعافيهم تماما.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن السكة الحديد ومترو الأنفاق يواصلان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أي موظف يشتبه في إصابته يتم عزله بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، والمركز الطبي التابع لهيئة السكة الحديد، والبعض الآخر يتم عزله منزليا، حال كانت حالته غير خطرة.

وأشار إلى أنّ جميع الحالات المصابة بين العاملين مستقرة، ولا يوجد حالات خطرة بينهم، موضحا أنّ السكة الحديد ومترو الأنفاق نفذا خططا جديدة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى تعقيم وتطهير بوابات الدخول والخروج من وإلى المحطات، وأجهزة كشف المفرقعات على مداخل المحطات، كما أنّ الشركة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن العديد من ركاب المترو ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، موضحا أن الشركة خاطبت شرطة النقل والمواصلات بالمحطات لتنفيذ غرامة المخالفين لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص ارتداء الكمامات.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن الشركة ملتزمة تماما بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بكورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.