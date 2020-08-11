رئيس جامعة أسيوط يدعو منتسبيها للتصويت في انتخابات "الشيوخ"

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، دعوته لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تُجرى على مدار اليوم وغدًا.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن المشاركة الإيجابية فى مختلف الاستحقاقات السياسية واجب وطني لإثراء الحركة الديمقراطية، ودعم جهود الدولة فى إرساء قواعد الدولة المتقدمة التي تنعم بالأمن والتنمية والرخاء.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدولة واللجنة العليا للانتخابات فى تنظيم العملية الانتخابية على نحو دقيق، وفي مناخ من الشفافية والحيادية والنزاهة، مع مراعاتهم للضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووسط تأمين مشدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.