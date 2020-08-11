لجان أسيوط تستقبل الناخبين في انتخابات الشيوخ

استعدت جميع اللجان على مستوى محافظة أسيوط لفتح أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان، خاصة لجان السيدات للإدلاء بأصواتهن وسط تكثيف أمني بمحيط اللجان الذين قاموا بتأمين اللجان، وفحصها بواسطة خبراء المفرقعات والدفاع المدني.

كما جرى تخصيص أماكن انتظار وسرادقات لحماية المواطنين من الشمس.

وفي سياق متصل، شهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة، توافد القضاة المشرفين على اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا وبدأوا بالاطمئنان على تأمين اللجان، واستعد القضاة المكلفين بالإشراف على كل لجنة بفتح الأقفال البلاستيكية الخاصة بالصناديق.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.