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وزير التنمية المحلية للمصريين: انزلوا وشاركوا في انتخابات الشيوخ

كتب:

منة الصياد
10:52 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وزير التنمية المحلية يحث المواطنين على المشاركة في التصويت

وزير التنمية المحلية يحث المواطنين على المشاركة في التصويت

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وحثّ شعراوي في تصريحات صحفية، المواطنين على ضرورة المشاركة في عملية التصويت، معقبا: "بطلب من الناس تنزل وتشارك لأن المشاركة مهمة جدا، ودور مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب".

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

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