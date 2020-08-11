فيديو.. إقبال كثيف على لجان التصويت بالشيوخ في الرحاب

رصدت قناة "صدى البلد" لقطات للإقبال الكثيف من سكان مدينة الرحاب على لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول.

وظهر سكان مدينة الرحاب بأعداد كبيرة، مع حرصهم على الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وحرصهم على التباعد الاجتماعي وارتدائهم للكمامات الواقية.

ورفع الناخبون الأعلام ولوحوا بها، خلال انتظارهم في الطوابير قبيل الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.