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أسقف الشرقية والعاشر يدلي بصوته ويحث المواطنين على المشاركة

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مصطفى رحومة:
11:20 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الأنبا مقار خلال المشاركة في انتخابات الشيوخ

الأنبا مقار خلال المشاركة في انتخابات الشيوخ

توجه الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، الي لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد ثابت الابتدائية بفاقوس - محافظة الشرقية، حيث قام بالإدلاء بصوته الانتخابي، كما حث الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والايجابية نحو أي عمل وطني لرفعة مصر.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف. 

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