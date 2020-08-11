مراقب صحي بالهرم يرصد إجراءات التعقيم أمام السلالم بالكحول والكمامات

"تعايش مع الحرص".. شعار ترفعه الحكومة المصرية منذ إقرارها بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونفذه الناخبون في لجان انتخابات مجلس الشيوخ بتشديد من وزارة الصحة التي أوجدت مراقبين صحيين أمام اللجان.

أحمد محمود عبدالعزيز، مراقب صحي بمديرية الشؤون الصحية في الجيزة، يجلس أمام السلالم المؤدية للجان الانتخاب بمدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية بمنطقة الهرم بدائرة الجيزة، وإلى جواره الكحول الإيثيلي وكمية كبيرة من الكمامات الطبية.

يقول المراقب الصحي، لـ"الوطن"، إن التكليف بالمراقبة الصحية أمام لجان الاقتراع جاءت بتكليف من وزارة الصحة بمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل لجنة مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية بمنطقة الهرم، ومعه زميلة أخرى.

واتخذ المراقبان الصحيان من أمام سلالم اللجنة مقرا لهما يجبرون الناخبين على التعقيم بالكحول وإمدادهم بالكمامة لمن لا يرتديها كشرط لدخول اللجنة والإدلاء بصوته، ويعتبر أحمد أن ذلك هو المكان الأمثل حتى لا يمر أحد دون تعقيم، رغم وجود كمامات ومطهر داخل كل لجنة.

وأكد المراقب الصحي استطاعتهم تحديد من يعانون من أعراض تشكك فيه إصابته من خلال الشكل الظاهري وملاحظة إذا صعد السلم وهو ينهج أو عنده "كحة" أو شكله يتضح عليها الإجهاد والسخونة وما إلى ذلك، بموجب عملهم.

رغم أن ذلك التكليف هو الأول من نوعه بالنسبة إليه إلا أنه سعيد بالتزام عدد كبير من الناخبين بارتداء الكمامة ولا يواجه اعتراضات بالتعليم من قِبلهم.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.