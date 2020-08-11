بعد انفجار لبنان.. البيئة: حملات مكثفة على منشآت إنتاج نترات الأمونيوم

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإدارة المركزية للتفيش والالتزام البيئي بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم بكافة محافظات الجمهورية من خلال حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والمتمثلة فى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين؛ كما وجهت الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بضرورة معاينة تلك المنشآت وإعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات فى هذا الشأن.

وقالت وزيرة البيئة: إنه تم تخصيص الباب الخامس من قانون المخلفات الجديد، الذي سيتم إصداره قريبًا بعد إقراره من مجلس النواب، عن المواد والمخلفات الخطرة وتخصيص لجنة فنية للقيام بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها والحد من تولدها، ويقوم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالرقابة عليها.

وتابعت: من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تم التخلص الآمن من 241 طنًا من مادة اللاندين عالية الخطورة والتي ظلت مخزنة بميناء الأدبية قرابة 30 عامًا، إضافة إلى 471 طنًا من المبيدات المهجورة بمخازن وزارة الزراعة بالصف منذ 2003، والتي تم شحنها والتخلص الآمن منها بمنشآت متخصصة خارج البلاد، وجاري حاليًا العمل للتخلص من ما يقارب 300 طن أخرى من المبيدات المهجورة، إضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بعد سحب عينات من حوالي 13 ألف محول كهربائي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتبين من خلال التحليلات وجود تلوث لحوالي 860 محول.

وأضافت الوزيرة، أنه يتم أيضًا من خلال المشروع حصر وتصنيف أيه مبيدات متواجدة بالموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد سبل التعامل معها والتأكد من طرق التخزين الخاصة بها ووضع خطة للتخلص من الكميات عالية الخطورة حيث تم حصر وتصنيف المبيدات بموانئ نويبع وسفاجا والأدبية - بخلاف اللاندين الذي تم التخلص منه - وكذلك ميناء الإسكندرية، كما يتم إجراء معاينات فورية لأية حاويات تُبلغ بها الوزارة من قبل هيئات الموانئ، ومنها فحص حاويات الرواكد وتصنيف ما بها بميناء الإسكندرية (21 حاوية)، وكذلك ميناء الدخيلة (9 حاويات)، وإرسال لجان لفحص حاويات رواكد مستجدة بميناء الإسكندرية تبلغ 100 حاوية.

وأوضحت، أنه فور إبلاغ سلطات مطار القاهرة وزارة البيئة بوجود كمية من المبيدات بها تمثل مشكلة بيئية للمطار، تم حصر وتصنيف وتحليل المواد الفعالة لتلك المبيدات، وإعادة تعبئتها وشحنها والتخلص الآمن من كمية تبلغ 2600 كجم من مبيدات عالية الخطورة.

كما أشارت، أيضًا إلى جهود وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية الممول من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفني والمالي الكامل للتخلص الآمن من حوالي 41250 شاشة من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية بوزن تقريبي حوالي 800 طن والموجودة بالموانئ المصرية في: الإسكندرية، والدخيلة، وموانئ دمياط، وشرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة، والسويس، وسفاجا، وأسوان؛ كمهمل ورواكد منذ سنوات، والتي تعد من المخلفات الإلكترونية الخطرة لما تحتويه من عناصر مسرطنة وخطرة على صحة الإنسان والبيئة مثل الرصاص والفسفور والباريوم ومثبطات اللهب والتي تمثل حوالي 75% من مكوناتها، وتم الدفع بفرق عمل من الوزارة للمعاينة، ودراسة الوضع ليتم طرح مناقصة عالمية للتخلص الآمن منها، حيث تم التعاقد مع الشركة اليونانية التي قامت بتنفيذ عملية التخلص الآمن من مخلف اللاندين، وجارى القيام بإجراءات النقل الداخلي للبدء في التصدير.

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة للإدارة الآمنة لمادة نترات الأمونيوم، كأحد المواد الهامة التي تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية بسبب محتواها العالي من الآزوت وتعد من المواد الخطرة (قابلة للاشتعال) التي تتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تداولها وتخزينه، مؤكدةً أن وزارة البيئة أصدرت مجموعة من الاشتراطات التي يتعين على تلك الشركات الالتزام بها، ومنها الالتزام بتخزين الأمونيا المسالة تحت الضغط الجوي العادي، وطبقًا للاشتراطات الواردة بالدراسة والمواصفات الدولية الخاصة، وتركيب أجهزة الرصد والإنذار اللازمة للكشف عن حالات التسرب، والصيانة والمراقبة الدورية لنظام تخميد الأمونيا الغازية برشاشات المياه وهواية الطوارئ مع إحاطة خزان الأمونيا بجدار خرساني مصمت لإحتواء أية تسربات، إضافة إلى النقل والتخزين والتداول السليم والآمن بيئيًا لكافة الخامات والكيماويات المستخدمة تبعًا لاشتراطات قانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية للمصنع متضمنة خطة للرصد البيئي وتوفير الأجهزة اللازمة للرصد وتأهيل العاملين عليها مع تركيب محطة للرصد المستمر للإنبعاثات الغازية والجسيمات العالقة الصادرة عن المشروع، وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، وإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارئ وتأهيل العاملين عليها، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تطبيقها مع توفير الأجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق.