وزير الخارجية يصل إلى لبنان ويلتقي كبار القادة والمسؤولين

وصل السفير سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

واستقبل وزير الخارجية في مطار رفيق الحريري الدولي، سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري، والسفير طارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

ومن المقرر أن يستهل وزير الخارجية لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم يجري زيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت، ويعقب ذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

ويعقد الوزير سامح شكري مجموعة من اللقاءات بكبار السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان بمقر إقامته، على أن يختتم لقاءاته مساء اليوم باجتماع مع رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، يعقبها مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.