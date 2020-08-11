سكرتير الوفد يصوت في انتخابات الشيوخ بقصر الدوبارة

أدلى النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي في دائرة محافظة القاهرة.

وانطلقت اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدى يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتتصدر القاهرة قمة الدوائر الانتخابية الأكثر فى عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافساً يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.