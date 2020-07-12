رئيس حزب الوفد: البرلمان الحالي ينتهي دستوريا في 9 يناير 2021

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه ليس هناك خلافا حول موعد انتهاء المجلس الحالي، فالمادة 106 من الدستور تؤكد أن الفصل التشريعي مدته 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول جلسة.

وقال "أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، إن مجلس النواب بدأ في 10 يناير 2016، ودوره ينتهي بقوة الدستور في 9 يناير 2021.

وأضاف قائلًا: "حتى يوم 8 يناير العام المقبل الأعضاء الحاليين، سيصبحوا نواب في المجلس الحالي يتمتعون بالحصانة، لكنهم لن يعودوا كذلك يوم 10 يناير 2021."

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك شخصيات معارضة في القائمة الموحدة، حيث إن الغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في مجلس للشيوخ ستتمتع بثقل هائل، ووجود هذا المجلس في تلك المرحلة يضيف دليل جديد على أن مصر تمضي على الطريق الصحيح لترسيخ ديمقراطية حقيقة.

وأكد أن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور قوي جدا وفيه إثراء للحياة البرلمانية في مصر وللتشريعات المختلفة.