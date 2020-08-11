السعودية تدرس إنشاء 1000 سد مائي على أراضيها

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إجراء دراسة لبناء 1000 سد مائي جديد تنضم إلى منظومة السدود في المملكة البالغ عددها 521 سدًا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، تقريرًا حديثًا صادرًا عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضح أنه تمت إضافة 11 سدًا جديدًا خلال عام 2019 ليصبح الإجمالي 521 سدًا في مختلف المناطق.

وتتولى الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل بها، وجارٍ دراسة إقامة 1000 سد إضافي للمنظومة.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإنشاء إدارة جديدة تحمل مسمى "إدارة تشغيل وصيانة السدود"، نقلت لها جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتشغيل وصيانة السدود وعقودها.

وأكد تقرير الوزارة، أنه تم أيضًا تشغيل أجهزة الشبكة الهيدرولوجية لجمع معلومات الرصد المائي وإصدار نشرة بمعدلات الأمطار اليومية، وتركيب 31 محطة إضافية لقياس مياه الأمطار.