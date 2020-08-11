كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 289947 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 20.104.517 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 735.305 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.951.845 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من الوباء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 253478 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1257 حالات إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 289947 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3199 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 33270 والحالات الحرجة 1824 حالة.

وأعلنت الصحة السعودية، زيادة نسبة أسرة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 161%، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وأوضحت الوزارة السعودية، أمس الاثنين، أن هذا يأتي استكمالًا لما تم من إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة وذلك خلال 90 يومًا بمختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 207 إصابات جديدة منها 167 لعمانيين و 40 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 81787 و وتماثل 76124 حالة للشفاء.

وأشارت الوزرة العمانية، إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفات بكورونا المستجد إلى521، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في الإمارات إلى 62704

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس الاثنين، إجراء 58953 فحصا جديدا، والكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا المستجد إلى 62704 حالة.

وذكرت الوزارة الإماراتية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت الصحة الإماراتية، تسجيل 198 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 56766 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 4 وفيات، و315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضافت الصحة القطرية، أنه تم تسجيل شفاء 284 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 109993 شخصا.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البحرين إلى 163 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا المستجد، لمواطن يبلغ من العمر 38 عاماً، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة 163 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الكويت إلى 72400

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 687 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72400 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة لتصل حصيلة لوفيات بالوباء إلى 482 حالة.

وأشارت وزارة الصحة في وقت سابق، اليوم، إلى شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 64028 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الإصابة الـ687 السابقة تضمنت 443 حالة لمواطنين كويتيين و244 حالة لغير الكويتيين.

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3450 مسحة ليرتفع إجمالي الفحوصات 535803، وفقا لما ذكرته صحيفة"القبس" الكويتية.