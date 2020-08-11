رئيس لجنة بالتجمع: نشهد إقبالا كثيفا للتصويت وهناك وعي لدى الناخبين

قالت المستشارة مروة مجدي رئيس النيابة الإدارية، إن حركة الإقبال على الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تسير بشكل منتظم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتشديدات أمنية من وقت بدء فتح اللجان في تمام الساعة 9 من صباح اليوم، حتى الآن بمجمع اللجان بالتجمع الخامس.

وأضاف المستشارة مروة مجدي وكيل عام بنيابة الاستثمار والمشرف على لجنة رقم 1333 المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس في تصريحات لـ"الوطن "، إن إقبال الناخبين بكثافة، مشيرة إلى أن هناك وعي لدى الناخبين في تنفيذ إجراءات التعليمات سواء بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.