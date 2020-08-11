"شعراوي" يؤكد أهمية دور الشباب في تحديد مستقبل مصر

أدلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة ليسيه الحرية القومية بمصر الجديدة.

واطمأن "شعراوي"، على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، ودعا كافة أبناء الشعب المصري إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ودعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته، إن الدولة المصرية وفرت كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

وأضاف أن هناك انتظام كامل في كافة اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية ولا توجد أي مشاكل بالمحافظات، موضحا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأعرب عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب في الطوابير خلال الإدلاء بصوته وحرصهم علي المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الشباب المصري في تحديد مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف شعراوي أن الشباب المصري يمثلون حوالي 60%؜ من عدد السكان وهم المستقبل لبناء مصر الجديدة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب، مشددا على أهمية الدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، و مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.