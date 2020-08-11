صور.. مترجم إشارة لمساعدة الصم والبكم في انتخابات الشيوخ بقنا
كتب:
رجب محمود ادم
11:37 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
استعانت محافظة قنا بمترجم لغة الإشارة لتقديم المساعدة اللازمة والتواصل مع الصم والبكم المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.
وقال محمد المشتاوي، مترجم إشارة، إن توفير المتخصصين في لغة الإشارة من المدرسة الفكرية جاء بهدف توعية ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بخطوات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان حقهم في التصويت والمشاركة السياسية.
وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.
ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.