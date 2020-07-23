محافظ المنوفية يجري حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارا تضمن تكليف ماهر عبدالمحسن محمد نائب، رئيس حي شرق شبين الكوم للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، عبدالوهاب فهمي عبدالوهاب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للعمل نائبا لرئيس حي شرق شبين الكوم.

كما تم تكليف هالة محمد متولي مدير إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيسا للوحدة المحلية بميت بره، ومحمد مهدي عبدالوهاب سكرتير الوحدة المحلية بطه شبرا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطه شبرا.

كما تضمن القرار تكليف أيمن عبدالسميع جابر المشد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الكبرى للعمل رئيسا للوحدة المحلية بسدود، وصبحي قدري الموافي مدير الشؤون الإدارية بالوحدة المحلية بمنوف للعمل رئيسا للوحدة المحلية بفيشا الكبرى، وحمدي محمد العشماوي رئيس الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيسا للوحدة المحلية بطملاي، ووفاء بكري مطاوع سكرتير الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيسا للوحدة المحلية ببرهيم.

كما شمل القرار عودة كل من محمد محمد عبدالمنعم الشنشوري، ومصيلحي عبدالمنعم مصيلحي للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بالجهاز التنفيذي للمحافظة ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات، مشددا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.