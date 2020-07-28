تعرف على حالات إنهاء خدمة الموظف في الجهاز الإداري

حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الالتزامات التي تضمن حقوق العاملين بالجهاز الإداري، وتضمن حق الدولة، ومنها الحالات التي يمكن خلالها إنهاء خدمة الموظفين، والتي تستعرض "الوطن" تلك الحالات وفقًا للقانون.

حالات إنهاء خدمة الموظف الإداري

ووفقًا للمادة 69 من قانون 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، يمكن أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

الاستقالة.

الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة فى السنة.

عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.