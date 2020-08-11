إقبال كثيف من السيدات على لجان انتخابات الشيوخ بكرداسة

شهدت لجان مدينة كرداسة اليوم، إقبالا كثيفا من الناخبين المشاركين في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، قبل مرور 3 ساعات على بدء التصويت، كما شهدت اللجان حضورا مكثفا من السيدات.

وفتحت لجان مدارس كرداسة ابوابها صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأ الناخبون التوافد على لجان مدارس منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وحضر الناخبون منذ التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتضم كرداسة 15 مقرا تشمل 41 لجنة انتخابية.

وشهد محيط مجمع مدارس المقابر، كرداسة الرسمية للغات وكرداسة الثانوية، ومدرسة الراية، ومدرسة ندي التعليم الاساسي في ناهيا ومدرسة ناهيا الاعدادية، ومدرسة الايمان ل التعليم الأساسي.. ومدرسة المعتمدية بنين، ومدرسة صفية زغلول ومدرسة المعتمدية بنات، ومدرسة الشهيد محمود علي وفى المعتمدية، ومدرسة المعتمدية بنين، ومدرسة برك الخيام وعلي بن ابي طالب، ومدرسة كفر حكيم الاعدادية ومدرسة طلعت حرب، ومعهد فيتات كومبره الاعدادي الثانوي الازهري، ومدرسة كفر حكيم الابتدائية وكومبرة الابتدائية، والطليعة الابتدائية في المعتمدية، إجراءات أمنية مشددة، واحترازية لتأمين العملية الانتخابية، فضلا عن انتشار أمني بمحيط مجمع المدارس بمنطقة كفر حكيم وناهيا والمعتمدية، وأبو رواش، وسط حضور ملحوظ للناخبين في الساعة الأولى من بدء عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت لجان الانتخابات أبوابها أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في تمام التاسعة من صباح اليوم.