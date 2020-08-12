تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين لرفع حجم التبادل التجاري

قال محمد محمد الجلاد، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، إن الجمعية حصلت على تصديق وزارة الخارجية بعد إشهارها في وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون أول جمعية معنية بالتبادل التجاري والثقافي بين مصر وعمان، فضلا عن عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات للتعريف بفرص الاستثمار التنموية والتجارية المتاحة بين مصر والسلطنة والدول العربية والإفريقية وطرح مبادرات من شأنها تقوية العلاقات والروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين.

وأضاف الجلاد، لـ"الوطن"، أن أحد أهم أسباب تفكيره في تدشين الجمعية هو ضعف حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز نصف المليار جنيه سنويا، على حد قوله، مؤكدا أن الجمعية ستعمل على مضاعفة هذا الرقم من خلال عدة وسائل منها التعاون مع مراكز البحوث المتخصصة في الشأن المصري العماني والعربي بهدف إجراء بحوث ميدانية وتطبيقية ومسح لاحتياجات السوق في مجال الاستثمار والتنمية والتجارة.

وأوضح رجل الأعمال محمد الجلاد، أن الجمعية ستعمل على تحقيق أغراضها من خلال إعداد دورات تدريبية؛ لتفعيل دور القطاع الخاص المصري العماني وطرح مبادرات من شأنها تقوية العلاقات وتقوية الروابط الثقافية والاجتماعية، وإصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية ونشر البحوث والدراسات واستضافة السفراء والشخصيات الرسمية وغير الرسمية من المصريين والعرب المهتمين بالشأن المصري العماني، وإقامة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة أنشطة الجمعيات والمراكز المماثلة في سلطنة عمان وتوقيع اتفاقيات تعاون وتفاعم معها وكل ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019.

وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية بإزالة الحواجز الجمركية وأي معوقات قد يواجهها رجال الأعمال في التوسع في إقامة المشروعات والتعرف على فرص الاستثمار في البلدين من خلال تنظيم عدد من البعثات التجارية بمشاركة ممثلى الحكومة ورجال الأعمال المصريين وتبادل الزيارات لإقامة مشروعات تجارية وصناعية مشتركة، لافتا إلى أنه يتم الترتيب لعمل احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر دعوة المسؤولين في الحكومتين المصرية والعمانية والسفير العماني، وأعضاء السفارة في القاهرة وكذلك سفير مصر في سلطنة عمان وبعض رحال الأعمال العمانيين.

وتضمنت لائحة الجمعية شروط الانضمام واختيار قيادات ومسئولي الجمعية، على أن يكون رسم العضوية ألف جنيه للأشخاص الطبيعية، و5 آلاف جنيه للشركات، على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي للعضو العام 500 جنيه والشركات 5 آلاف جنيه.

وفيما يلي صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية: