يوميات كورونا في الخليج.. سلطنة عمان تقترب من تسجيل 80 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 17.339.702 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 673.104 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 10.829.256 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 421 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

وقالت الصحة العمانية، إنه تم تسجيل 590 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 496 لعمانيين و94 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 79159 وتماثل 61421 حالة للشفاء.

وأشارت الوزارة العمانية، إلى أن إجمالي الفحوصات التي تشكل خلال الـ 24 ساعة الماضية 1940.

وفي السعودية، قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه تم تسجيل 1629 حالات إصابة كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 274219 حالة.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 2629 حالة تعاف جديدة من كوونا المستجد لتصل حصيلة حالات الشفاء إلى 231198 حالة، وفق لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 2842 حالة وفاة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 626 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات كورونا المستجد إلى 66529 حالة.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع وفيات الوباء في الكويت إلى 445 حالة.

وأوضحت الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أنه تم شفاء 863 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كوورنا المستجد إلى 57330 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ626 السابقة تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين و213 حالة لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة"القبس" الكويتية.

وأشار السند، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة لترتفع حصيلة جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8754 حالة.

وأضاف السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3811 مسحة لتصل حصيلة الفحوصات 502168 فحصاً.

الصحة القطرية تعلن تسجيل 307 إصابات بكورونا

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 307 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 286 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 107135 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت الصحة القطرية في بيان، إن حالتي الوفاة الجديدتين، تعودان لشخصين يبلغ كل منهما من العمر 63 عاما، وكانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الإمارت إلى 60223 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها 55257 فحصا جديدا خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 302 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60223 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصابين اثنين ليرتفع إجمالي الوفيات الوباء إلى 349 حالة .

وأوضحت وزاة الصحة، أنه تم شفاء 424 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 53626.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها في " تويتر" عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 75 عاماً، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 145 حالة.