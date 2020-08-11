الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى بيروت

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لمتابعة الأوضاع عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مصرع نحو 160 مواطنًا وإصابة الآلاف بجروح خطيرة.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس الإثين، عن إقلاع طائرة النقل العسكرية الثالثة المحملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة، بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب اللبناني في الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وفتحت مصر جسرًا جويًا لإرسال مساعدات عاجلة لجمهورية لبنان الشقيقة لمواجهة تداعيات انفجار بيروت. يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، وقدم الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكل الدول التي تمر بأزمات.