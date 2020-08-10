فرنسا: ندرك خطورة الوضع في لبنان ونقف بجواره في "لحظة تاريخية"

دعت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بأسرع وقت، تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد، خاصة المتعلقة بإعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، إنها علمت بالاستقالة وإنها تُدرك مدى خطورة الوضع الذي يعيشه لبنان وضرورة "الاستجابة بشكل سريع لمطالب الشعب"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت "من الضروري الاستجابة لتطلعات الشعب، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات وبالحكم"، مؤكدة وقوف فرنسا إلى جانب لبنان "كما فعلت على الدوام" في هذه اللحظة "التاريخية الصعبة".

وتابعت: "الأولوية لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب وتواجه التحديات، وأهمها إعادة إعمار بيروت والقيام بالإصلاحات الضرورية، لتجنب الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وغادر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة، حسان دياب، قصر بعبدا الرئاسي، مساء اليوم، بعد أن سلم الرئيس ميشال عون كتاب الاستقالة، وعلق قائلًا: "الله يحمي لبنان.. هيدا اللي بقدر قولو".