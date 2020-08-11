بلافتة وعلم وكمامة.. مسؤولو "تعليم الجيزة" يحثون المواطنين على التصويت

شهدت منطقة إمبابة توافد مجموعة كبيرة من مسؤولي الإدارة التعليمية لإدارة شمال الجيزة، للابداء بأصواتهم بمدرسة النيل الابتدائية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وجاء على رأس الحضور، صالح عبدالرحمن، مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية، مرتديا لعلم مصر أعلى كتفيه، حاملًا للافتة "انزل شارك.. خليكي إيجابي".

وقال "عبدالرحمن": "كان لازم أشارك في الانتخابات لحث باقي أفراد المنطقة التعليمية على المشاركة، وبالتالي نكون نموذجًا ودافعًا لجميع المواطنين بالنزول والمشاركة لإعطاء أصواتهم بمنتهى الشفافية".

ولم يخلو التجمع من وجود أعلام مصر وكذلك لافتات "انزل شارك، كما أبدى مصطفى عبدالنبي، مدير مدرسة المنيرة، سعادته بمشاركته في تجمع بعض مسؤولي الإدارة التعليمية لمنطقة شمال الجيزة، لحث المواطنين على النزول.

واستطرد "عبد النبي" حديثه: "أدليت بصوتي بإحدى اللجان الأخرى، ولكن تجمعنا هنا في إحدى المناطق المكتظة بالمدارس في إمبابة، للظهور بأعلام مصر واللافتات التي تدعو للنزول والمشاركة بشكل إيجابي".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.