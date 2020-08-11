صور.. وزير الداخلية بعد الإدلاء بصوته: اتخذنا إجراءات للتسهيل على المواطنين

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات، وأشار إلى أن مجريات العملية الانتخابية بكل المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن أجهزة الوزارة اتخذت كل الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.