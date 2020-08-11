بوابة تعقيم في الهرم وتوافد كبار السن: لأجل مصر وأهل بلدنا

يستند على عكازه وخطواته محسوبة، رغم ذلك حرص المواطن السبعيني على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من فتح اللجان بمنطقة الهرم.

بوابة تعقيم يمر بها الناخب في لجنة مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات بمنطقة الهرم، قبل أن يصعد إلى أدوار الانتخاب التي يستقبله المسؤولين فيها بالكحول والكمامة، وهو ما مر به المواطن مصطفى أبو المعاطي محمود، الذي قدم من محل سكنه في حي الطالبية لينتخب في حي الكوم الأخضر بالهرم ليدلي بصوته.

قال الناخب مصطفى أبو المعاطي، لـ"الوطن"، إنه رغم كبر سنه إلا أنه يصر على المشاركة في كل استحقاق انتخابي "لازم أنزل عشان مصر وأشجع أهل بلدي"، حريصا على ارتداء كمامته اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

الرجل السبعيني ليس الوحيد من كبار السن إذ يتوافد العديد من الناخبين رجال ونساء من كبار السن على لجان التصويت في الهرم.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.